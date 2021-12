Equipo de Investigación se desplazó hasta el municipio valenciano de Antella para grabar cómo miles de naranjos son arrancados y quemados. "Estamos quemando naranjos, se ve que no sacaban nada de ellos y me parece que no va a quedar ni uno a esta marcha", explicó Alberto Martínez, dueño de una empresa de excavaciones. En total, han arrancado unos 7.000 naranjos en su último trabajo, un encargo que suele ser habitual en los últimos años.

El negocio de la naranja agoniza, solo una empresa llega a arrancar 70.000 árboles en un mes, como reflejó Equipo de Investigación en un programa de 2019 que laSexta ha vuelto a emitir. "Hará cuatro o cinco años que no está siendo rentable, no saco ni para abono, ni para agua. La arroba (12,78 kilos) de naranjas se paga a dos euros, estamos perdiendo dinero todos los años y esto no se puede aguantar", lamentó el agricultor Ernesto Pérez.

Mientras tanto, otro cultivo se expande: el aguacate, una fruta tropical conocida como el oro verde. En seis años se han plantado 800 hectáreas de aguacates donde antes había naranjos, un fenómeno que ha llegado a las agencias inmobiliarias.

Manuel Camarelles, agente inmobiliario, hizo público su caso: a principios de los años 2000 compró varias hectáreas para construir 200 viviendas, pero finalmente acabó plantando alrededor de 1.500 árboles de aguacate.

"Me costaron tres millones de euros, si no comprabas el terreno, llegabas tarde y ahora he pasado de promotor a agricultor", afirmó este agente.

En cifras, admitió facturar unos 25.000 - 30.000 euros por hectárea de aguacate, equivalente a unos 120.000 euros al año.

Por otro lado, Equipo de Investigación grabó como se inspeccionan los aguacates importados desde Perú. Puedes ver el momento en el vídeo que se incluye a continuación.

*El contenido al que hacer referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2019 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.