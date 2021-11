Totalmente frío y desafiante. Así se mostró Bretón ante el juez cuando le preguntó por su coartada el día que perdió en un parque a sus hijos, Ruth y José.

"¿Es cierto que usted, don José, cuando entró en 'La Ciudad de los Niños' y vio una cámara de seguridad que no sabía que estaba se tapó la cara?", le preguntó el juez.

Sin embargo, él lejos de admitir que cubrió su rostro, se mantuvo altivo: "Yo no me tengo que ocultar de nada. No me tapo nunca la cara, voy a cara descubierta".

A pesar de que las imágenes dejan pocas dudas, como recoge el vídeo, José Bretón justificó su gesto y aprovechó para atacar al juez: "Yo creo que me estoy moviendo las gafas, simplemente. Si usted quiere apreciar que eso es taparse la cara, yo no se lo admito. Se lo digo una y cien veces. Eso es una elucubración, una de tantas de las que usted hace en sus autos".

A sus palabras, el juez respondió que prefería no entrar en debate con él. "Claro, porque lo pierde", contestó impasible Bretón.

"José Bretón se ve triunfador"

Miguel Lorente, psiquiatra forense, analizó para Equipo de Investigación este comportamiento: "Él se crece, él se ve triunfador. Piensa que ha conseguido lo que pretendía, tener una coartada perfecta para seguir adelante con su plan, que posiblemente era acercarse y dirigirse hacia su mujer, hacia Ruth".

Por otro lado, Equipo de Investigación recogió la conversación que tuvo Bretón con su hermano en plena investigación por la desaparición de Ruth y José: "¿Te han sacado algo?". Puedes ver el momento en el vídeo que se incluye a continuación.

*El contenido al que se hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2012 que laSexta volvió a emitir el domingo pasado.