Equipo de Investigación descubre la increíble colección de Lego de un hostelero español valorada en 45.000 euros

Garci, un hostelero apasionado por Lego, posee una impresionante colección de más de 2.000 kilos y un valor cercano a los 45.000 euros. En una entrevista con Equipo de Investigación, comparte detalles de su pasión y revela su tesoro más preciado.

En este vídeo de Equipo de Investigación, el programa tuvo la ocasión de entrevistar a Garci, un hostelero que posee una colección de piezas de Lego que supera los 2.000 kilos y que él mismo valora entre 40.000 y 45.000 euros.

El programa no solo tuvo el placer de hablar con él, sino que también contó con su permiso para grabar parte de su colección, aunque bajo ciertas condiciones para preservar la seguridad de cada construcción.

Durante la entrevista, Garci explicó qué hace especial a cada uno de sus sets. Entre todos, destacó una caja que mantiene precintada y guardada en su embalaje original.

"No la quiero abrir porque es como mi plan de jubilación para el día de mañana", confesó a Equipo de Investigación.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de Equipo de Investigación.

