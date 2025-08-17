El día que Jeff Bezos apareció en un pueblo de Valladolid preguntando por sus orígenes

"Yo estaba en el bar tomando un vinito y se presentaron sin saber nada preguntando si había algún apellido Bezos por ahí y estaba yo", explica Herminio Bezos sobre la visita sorpresa de Jeff Bezos a Villafrechós.

La ambición de Jeff Bezos parece no tener límites, se trata de un visionario que ha revolucionado la forma de comprar, un billonario que hace unos años recorrió una carretera en un sorprendente viaje en busca de sus orígenes españoles. En concreto, Bezos los encontró entre las tumbas del cementerio de un pequeño pueblo de Valladolid, Villafrechós. Allí, leyó el mismo apellido que le dio su padre adoptivo. En aquella visita, la única de Bezos en España, se enteró de que su familia empezó vendiendo cerdos.

Bezos se acercó al pueblo en busca de algún familiar vivo. El alcalde de Villafrechós, Miguel Ángel Gómez, recordó en este vídeo aquel día: "Vinieron con un par de monovolúmenes con los cristales tintados y un minibus. Con siete guardaespaldas, niñeras con niños y Jeff con su hermana, hermano y sus padres".

Finalmente, los Bezos consiguieron dar con Herminio Bezos, un familiar que vivía en el pueblo. "Yo no tenía ni idea de que tenía esa gente por ahí", explicó Herminio en este vídeo, donde recuerda cómo fue el momento en el que conoció al billonario: "Yo estaba en el bar tomando un vinito y se presentaron sin saber nada preguntando si había algún apellido Bezos por ahí y estaba yo".

Preguntado por el reportero de Equipo de Investigación sobre la fortuna del nuevo miembro de su familia, estimada en unos 21.5000 millones de euros, Herminio bromeó en el vídeo mientras se reía: "Eso no es nada". Por último, Herminio explicó que Jeff Bezos le contó que sus bisabuelos se había ido desde el pueblo a Cuba: "Yo casa nunca oí nada de eso".

