Ahora

hemeroteca de 'equipo de investigación'

Una de las mayores fábricas de golosinas de Murcia abre sus puertas a Equipo de Investigación y revela sus secretos: "Es todo en polvo, excepto la glucosa"

El director de una de las tres fabricas más grandes de chuches de Murcia abre las puertas a Equipo de Investigación y revela cuáles son los ingredientes principales. Además, destaca "el momento dulce" que vive la industria.

Empresa que fabrica gominolas

En el reportaje "Chuches: dulce negocio", Equipo de Investigación se adentra en el mundo de las gominolas para descubrir qué se esconde detrás de su colorido aspecto: cómo se elaboran, qué ingredientes las componen y quiénes están detrás de esta multimillonaria industria.

La investigación lleva al equipo hasta Murcia, concretamente a Molina de Segura, considerada la meca española de las chucherías. Una localidad que durante décadas vivió de la industria conservera y que hoy se ha reinventado gracias al negocio del azúcar. Más de 3.000 personas dependen actualmente de este sector.

Las cámaras del programa acceden a una de las tres mayores fábricas de golosinas del país, donde incluso antes de entrar, desde el aparcamiento, el aire ya huele a fresa y gelatina.

Su director, que fundó la empresa en 1976 y hoy factura más de 100 millones de euros al año, abre las puertas para mostrar cómo se elaboran los dulces que llegan a medio mundo.

En la línea de producción, los ingredientes básicos se repiten: gelatina, ácido cítrico, pectina, almidón y azúcar. "Es todo en polvo, excepto la glucosa, que es líquida o semilíquida", explica el empresario, mientras detalla que "los colorantes y aromas varían según la legislación de cada país: pueden ser naturales o artificiales".

El director reconoce ante las cámaras que el sector vive un momento de expansión. Su empresa produce 20 millones de kilos de golosinas al año, que se exportan a Estados Unidos, Canadá y buena parte de la Unión Europea.

*Puedes ver el programa completo de de Equipo de Investigación 'Chuches: dulce negocio' en Atresplayer.

Las 6 de laSexta

  1. Pradas desmiente a un Mazón cada vez más acorralado judicial y políticamente que sigue a la suya con un acto en Alicante
  2. Los tres escenarios del PSOE después de que el Supremo haya solicitado investigar los pagos en efectivo del partido
  3. El Gobierno reconoce por primera vez el "dolor" causado por España a "los pueblos originarios" en México: "Hubo injusticia"
  4. La monarquía cumple 50 años sin la presencia de Juan Carlos I: varios escándalos le impiden tener un asiento reservado
  5. 12 años de lucha sin justicia de Manuel y Toñi que perdieron a su hijo en la mina de Ciñera: "No fue un accidente, fue un crimen"
  6. Dolores, la portera que guardó un Picasso pensando que era un paquete de Amazon, pide un abrazo del Rey: "Somos gente de bien"