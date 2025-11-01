Una de las mayores fábricas de golosinas de Murcia abre sus puertas a Equipo de Investigación y revela sus secretos: "Es todo en polvo, excepto la glucosa"

El director de una de las tres fabricas más grandes de chuches de Murcia abre las puertas a Equipo de Investigación y revela cuáles son los ingredientes principales. Además, destaca "el momento dulce" que vive la industria.

En el reportaje "Chuches: dulce negocio", Equipo de Investigación se adentra en el mundo de las gominolas para descubrir qué se esconde detrás de su colorido aspecto: cómo se elaboran, qué ingredientes las componen y quiénes están detrás de esta multimillonaria industria.

La investigación lleva al equipo hasta Murcia, concretamente a Molina de Segura, considerada la meca española de las chucherías. Una localidad que durante décadas vivió de la industria conservera y que hoy se ha reinventado gracias al negocio del azúcar. Más de 3.000 personas dependen actualmente de este sector.

Las cámaras del programa acceden a una de las tres mayores fábricas de golosinas del país, donde incluso antes de entrar, desde el aparcamiento, el aire ya huele a fresa y gelatina.

Su director, que fundó la empresa en 1976 y hoy factura más de 100 millones de euros al año, abre las puertas para mostrar cómo se elaboran los dulces que llegan a medio mundo.

En la línea de producción, los ingredientes básicos se repiten: gelatina, ácido cítrico, pectina, almidón y azúcar. "Es todo en polvo, excepto la glucosa, que es líquida o semilíquida", explica el empresario, mientras detalla que "los colorantes y aromas varían según la legislación de cada país: pueden ser naturales o artificiales".

El director reconoce ante las cámaras que el sector vive un momento de expansión. Su empresa produce 20 millones de kilos de golosinas al año, que se exportan a Estados Unidos, Canadá y buena parte de la Unión Europea.

