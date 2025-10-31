Ahora

Una menor se negó a declarar

La llamada sobre la desaparición de Caroline que no se investigó: "Dijeron que no la buscáramos"

La familia de Caroline del Valle ha criticado la falta de seguimiento por parte de los Mossos de multitud de pruebas. Desde vídeos publicados en las redes sociales, a llamadas de advertencia para que no investigaran.

El caso de la desaparición en 2015 de Caroline del Valle ha estado repleto de dudas sobre la investigación. Algunas pruebas que podrían haber sido claves para encontrar a la joven, desaparecida en Sabadell con 14 años, fueron ignoradas por las autoridades.

Un ejemplo es la declaración de una joven que conocía a Caroline. Poco después de que Isabel Movilla, madre de la desaparecida, pidiese información sobre su paradero en redes sociales, una chica la llamó.

Según explica Isabel a Equipo de Investigación, la chica le dijo que un chico la había llamado y le había advertido que no buscaran a Caroline, ya que "estaba en una casa abandonada muy lejos, en mala condiciones y que no la buscáramos".

Isabel le pidió que le mandase la información para denunciarlo a los Mossos y le envió un SMS.

"Me han llamado por privado, estaba un niño y me han dicho que está en una casa lejos de aquí y que no está del todo bien. Le he preguntado que quién era y no me lo decía", reza el mensaje.

Le pregunta que dónde está Caroline y le dijo que "lejos". "Escuchaba de fondo una voz y le digo que la deje en paz y no le haga y me cuelga. Tengo miedo de que le paso algo a la Carol, espero que sea una broma", añade la chica en su mensaje.

La madre puso la denuncia e incluyó el contenido de ese mensaje. Sin embargo, los Mossos contactaron con la joven, pero ella se negó a declarar y no se investigó más la llamada.

