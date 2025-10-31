La llamada sobre la desaparición de Caroline que no se investigó: "Dijeron que no la buscáramos"

La familia de Caroline del Valle ha criticado la falta de seguimiento por parte de los Mossos de multitud de pruebas. Desde vídeos publicados en las redes sociales, a llamadas de advertencia para que no investigaran.

El caso de la desaparición de Caroline del Valle en 2015 ha estado marcado por numerosas dudas sobre la investigación. Algunas pruebas cruciales fueron ignoradas por las autoridades, como la declaración de una joven que conocía a Caroline. Tras un llamado de Isabel Movilla, madre de Caroline, en redes sociales, una chica la contactó diciendo que un chico le advirtió que Caroline estaba en una casa abandonada en malas condiciones. Isabel intentó denunciarlo a los Mossos, incluyendo un mensaje que recibió, pero la joven se negó a declarar y la llamada no se investigó más.

Según explica Isabel a Equipo de Investigación, la chica le dijo que un chico la había llamado y le había advertido que no buscaran a Caroline, ya que "estaba en una casa abandonada muy lejos, en mala condiciones y que no la buscáramos".

Isabel le pidió que le mandase la información para denunciarlo a los Mossos y le envió un SMS.

"Me han llamado por privado, estaba un niño y me han dicho que está en una casa lejos de aquí y que no está del todo bien. Le he preguntado que quién era y no me lo decía", reza el mensaje.

Le pregunta que dónde está Caroline y le dijo que "lejos". "Escuchaba de fondo una voz y le digo que la deje en paz y no le haga y me cuelga. Tengo miedo de que le paso algo a la Carol, espero que sea una broma", añade la chica en su mensaje.

La madre puso la denuncia e incluyó el contenido de ese mensaje. Sin embargo, los Mossos contactaron con la joven, pero ella se negó a declarar y no se investigó más la llamada.

