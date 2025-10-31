La madre de Caroline cree que se la llevaron para trata de blancas pero no pierde la esperanza: "Mi corazón me dice que sigue viva"

Caroline del Valle tenía 14 años cuando desapareció en marzo de 2015. Su caso ha sido archivado y la única esperanza de que se la pueda encontrar con vida es la difusión de un retrato suyo recreado digitalmente por los Mossos que muestra cómo sería ahora.

Isabel Movilla no pierde la esperanza de ver a su hija Caroline del Valle. Desapareció el 14 de marzo de 2015 en Sabadell cuando tenía 14 años, pero ella cree que todavía está viva y que fue víctima de una red de trata de blancas. "Es lo que me dice mi corazón y mi cabeza", declara a Equipo de Investigación.

"No sé en qué estado estará ni como la encontraré, pero mi corazón me dice que está viva", sostiene. Isabel reconoce que estos diez años y tiene "una lucha interna": "Hay momentos que firmarías por quedarte como estás y tener la esperanza, a que te den un hueso; y hay momentos en los que lucharías por tener ese hueso", afirma.

Lo que tiene claro es que lo único que podría darle paz son respuestas de un caso que ha sido archivado y no tiene nuevas pistas. Lo único es que ahora mismo podría dar alguna pista es la difusión de un retrato de Caroline recreado digitalmente por los Mossos que muestra cómo sería ahora su hija.

Hasta que haya alguna novedad, Isabel sigue dejando una ventana con la luz encendida, por si Caroline regresa.

