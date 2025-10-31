Ahora

Desapareció hace diez años

La madre de Caroline cree que se la llevaron para trata de blancas pero no pierde la esperanza: "Mi corazón me dice que sigue viva"

Caroline del Valle tenía 14 años cuando desapareció en marzo de 2015. Su caso ha sido archivado y la única esperanza de que se la pueda encontrar con vida es la difusión de un retrato suyo recreado digitalmente por los Mossos que muestra cómo sería ahora.

esperanza madre carol
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Isabel Movilla no pierde la esperanza de ver a su hija Caroline del Valle. Desapareció el 14 de marzo de 2015 en Sabadell cuando tenía 14 años, pero ella cree que todavía está viva y que fue víctima de una red de trata de blancas. "Es lo que me dice mi corazón y mi cabeza", declara a Equipo de Investigación.

"No sé en qué estado estará ni como la encontraré, pero mi corazón me dice que está viva", sostiene. Isabel reconoce que estos diez años y tiene "una lucha interna": "Hay momentos que firmarías por quedarte como estás y tener la esperanza, a que te den un hueso; y hay momentos en los que lucharías por tener ese hueso", afirma.

Lo que tiene claro es que lo único que podría darle paz son respuestas de un caso que ha sido archivado y no tiene nuevas pistas. Lo único es que ahora mismo podría dar alguna pista es la difusión de un retrato de Caroline recreado digitalmente por los Mossos que muestra cómo sería ahora su hija.

Hasta que haya alguna novedad, Isabel sigue dejando una ventana con la luz encendida, por si Caroline regresa.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Pradas desmiente a un Mazón cada vez más acorralado judicial y políticamente que sigue a la suya con un acto en Alicante
  2. Los tres escenarios del PSOE después de que el Supremo haya solicitado investigar los pagos en efectivo del partido
  3. El Gobierno reconoce por primera vez el "dolor" causado por España a "los pueblos originarios" en México: "Hubo injusticia"
  4. La monarquía cumple 50 años sin la presencia de Juan Carlos I: varios escándalos le impiden tener un asiento reservado
  5. 12 años de lucha sin justicia de Manuel y Toñi que perdieron a su hijo en la mina de Ciñera: "No fue un accidente, fue un crimen"
  6. Dolores, la portera que guardó un Picasso pensando que era un paquete de Amazon, pide un abrazo del Rey: "Somos gente de bien"