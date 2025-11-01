Ahora

La advertencia de una vendedora sobre las gominolas con CBD: "Una por persona, porque son muy potentes"

Vendedora de gominolas con cannabinoide

Hay chuches ácidas, chuches dulces… y otras que van mucho más allá: las chuches con cannabinoides. En el reportaje "Chuches: dulce negocio", Equipo de Investigación se adentra también en este terreno.

El programa visita una tienda que vende productos con CBD y HHC, dos derivados del cannabis. "Tenemos galletas, brownies, chocolates… y luego algo más fuerte: las gomitas de HHC", explica la vendedora. Y advierte: “Una por persona, porque son muy potentes”.

Según cuenta, el efecto puede durar más de 48 horas. El paquete cuesta 25 euros y, ante las cámaras, asegura que "son completamente legales", incluso si interviene la policía: "Tú enseñas el comprobante y no pasa nada", afirma.

Pero la realidad es distinta. En lo que va de 2024, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESAN) ha emitido nueve alertas relacionadas con este tipo de productos. En ellas se recomienda no consumirlos bajo ningún concepto.

"Estas sustancias no están autorizadas para su uso en alimentos", aclara Ana María López-Santacruz, directora ejecutiva de la AESAN. "En concreto, estos productos no pueden venderse en ningún país de la Unión Europea", subraya.

