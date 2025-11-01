Detrás del dulce negocio: una fábrica murciana de chucherías desvela a Equipo de Investigación cómo se hacen las gominolas

Equipo de Investigación se desplaza hasta Murcia, considerada la meca española de las chucherías, para comprobar de primera mano cómo se elaboran estos dulces que mueven millones.

En un reportaje, Equipo de Investigación se desplaza hasta Murcia, considerada la meca española de las chucherías, para comprobar de primera mano cómo se elaboran estos dulces que mueven millones.

El programa visita la tercera empresa más grande del sector, fundada en 1976 y que hoy factura más de 100 millones de euros al año. Su director abre las puertas de la fábrica y muestra ante las cámaras cada etapa del proceso.

La compañía produce 20 millones de kilos de golosinas al año, que exporta a Estados Unidos, Canadá y buena parte de la Unión Europea. En el vídeo, el empresario guía al equipo entre tanques y moldes, explicando los ingredientes básicos y su función.

"Es todo en polvo, excepto la glucosa, que es líquida o semilíquida", detalla. También aclara que los colorantes y aromas varían según la normativa de cada país: "Pueden ser naturales o artificiales, dependiendo del destino del producto".

El director reconoce que el sector atraviesa un momento especialmente favorable. "Estamos en un momento dulce", afirma con una sonrisa, mientras las cintas transportadoras avanzan repletas de gominolas de todos los colores.

