Un marido asesinado por su hermano y una pensión de viudedad: el trágico final del tercer matrimonio de la 'viuda negra de Alicante'

Equipo de Investigación analiza en este vídeo el final del tercer matrimonio de la 'viuda negra de Alicante', que terminó con su marido asesinado por su propio hermano. Un crimen tras el que Conchi empezó a cobrar una pensión de viudedad.

El tercer matrimonio de Conchi, la 'viuda negra de Alicante', duró cuatro años. Sin embargo, a diferencia de los otros dos, este matrimonio no acabó en divorcio, ya que Antonio muere asesinado a manos de su propio hermano.

El ataque se produce dentro de la vivienda familiar. Antonio intenta huir, pero cae desplomado en la calle. Rafael Burgos, periodista de 'El País', explica que el crimen "está motivado por una cuestión de herencia", aunque también planean sospechas de que Conchi les habría denunciado a los dos, "a uno por malos tratos y al otro por abuso sexual".

Conchi queda descartada de la investigación. La Guardia Civil detiene a Julián, el hermano de Antonio, que es condenado a diez años de prisión. Tras el crimen, Conchi reclama el seguro de vida de su marido.

También empieza a percibir la pensión de viudedad. En los últimos veinte años, Conchi no consta con actividad laboral. Percibe 1.046 euros mensuales por la pensión de viudedad de su tercer marido y por discapacidad.

En la historia de Conchi, el dinero nunca queda al margen. Aparece cada vez que algo termina y algo nuevo empieza. Cuando matan a José Luis, los investigadores ya no miran un hecho aislado, miran una secuencia.

