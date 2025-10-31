La coartada de Justin, la última persona en ver a Caroline y sospechoso en la investigación: "Estaba chillando, me giré y no la vi más"

Justin fue la última persona en ser vista con Caroline y, después de eso, pasó varias horas incomunicado. Apareció al día siguiente cubierto de barro y pequeñas heridas. Él explicó que la perdió de vista y nunca llegó a ser acusado.

Caroline del Valle desapareció durante una redada de los Mossos d'Esquadra en la Zona Hermética de Sabadell, donde había ido con sus amigas a una discoteca. Al llegar la policía, los jóvenes huyeron por separado debido a que algunos tenían drogas o se habían escapado de centros de menores. Caroline fue vista por última vez corriendo con Justin, quien se convirtió en un sospechoso clave. Justin declaró que ella se escondió bajo un coche y luego la perdió de vista. A pesar de su testimonio, nunca se encontraron pruebas concluyentes y Justin no fue acusado formalmente.

Caroline del Valle fue vista por sus amigas por última vez durante una redada de los Mossos d'Esquadra en la Zona Hermética, un polígono de Sabadell al que habían ido para entrar en una discoteca.

Al llegar los agentes, los jóvenes, de entre 14 y 16 años, huyeron, ya que algunos tenían drogas o se habían escapado de centros de menores. Cada uno se fue por un lado, y una hora después se reencontraron en la estación de Sabadell. Todos excepto Justin y Caroline.

Sus amigas declararon haberla visto correr con Justin para huir de los Mossos, pero desde ese momento, nadie volvió a hablar con Caroline. Tampoco se hallaron grabaciones ni rastro de ella.

Él se convirtió en un punto clave de la investigación, y también en un sospechoso.

El criminólogo Bernat Tiffon afirma que Justin declaró en sede policial que Caroline le dijo que estaba cansada y él le recomendó esconderse debajo de un coche. Después, él se habría ido en dirección a la Plaza Milenari para ocultarse.

Su coartada

Tres años después, Justin dio una entrevista en televisión para explicar sus pasos. Confirmó que al llegar los Mossos todos huyeron. Él se fue con Caroline pero repentinamente la perdió de vista.

"Íbamos corriendo, me giré un momento, vi que estaba chillando, me volví a girar y no la vi más", afirmó en el programa Espejo Público.

Después de eso pasó horas sin contactar con nadie. "Me colé en un descampado en un sitio que había abierto, que como me acababa de escapar estaba esperando a que abriera el tren y ya está", concluyó.

Ante la falta de pruebas, Justin nunca fue imputado ni acusado formalmente.

