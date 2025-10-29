La llamada a una operadora del 112 el día de la DANA: "Estaba recogiendo cuerpos que iban flotando para que no se perdieran"

Amparo López, operadora del 112, recuerda en este vídeo una de las llamadas más sobrecogedoras que recibió el día de la DANA en Valencia, la de un hombre que "había cogido cuatro cuerpos y los tenía en su casa".

A punto de cumplirse un año de la tragedia de la DANA en Valencia, 'Equipo de Investigación' recupera algunos desgarradores testimonios de supervivientes y personas que perdieron a sus seres queridos en la riada.

Entre ellos, Amparo López, operadora del 112, que recuerda en el vídeo sobre estas líneas la sobrecogedora llamada de un hombre.

"Me decía que estaba recogiendo personas que iban flotando y los había cogido para para que no se perdieran y los tenía en su casa", explica Amparo.

Preguntada por los reporteros del programa, la operadora de Emergencias señala que el hombre le dijo "que había cogido cuatro cuerpos".

