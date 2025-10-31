La madre de Caroline defiende a Justin, sospechoso en la desaparición de su hija: "Fue un cabeza de turco y le han jodido la vida"

Isabel Movilla asegura que su hija fue víctima de la trata de blancas. Al desaparecer Caroline, recibió una llamada de una chica que le dijo que le había pasado algo en una casa abandonada.

Justin fue uno de los principales sospechosos en la desaparición de Caroline del Valle en marzo de 2015. Caroline, de 14 años, fue vista por última vez huyendo con Justin de los Mossos d'Esquadra. Ambos habían pasado la noche en la Zona Hermética de Sabadell con amigos, algunos de los cuales se escaparon de centros de menores o llevaban drogas. Justin apareció en la Estación de Sants cubierto de barro y con heridas, pero Caroline nunca fue encontrada. La madre de Caroline, Isabel Movilla, defiende la inocencia de Justin, aunque al principio dudó. Cree que su hija fue víctima de la trata de blancas y sostiene que sigue viva.

Ambos habían pasado la noche en la Zona Hermética de Sabadell con un grupo de amigos. Algunas de esas personas se habían escapado de centros de menores o llevaban drogas, por lo que todos salieron corriendo al ver los coches patrulla de los Mossos.

Caroline y Justin se fueron juntos y no se reunieron con el grupo en la estación de Sabadell. Él no se comunicó con nadie hasta horas después y apareció por la mañana en la Estación de Sants cubierto de barro y con algunas heridas. Ella nunca apareció. Dijo que al huir la escuchó chillar y que al darse la vuelta ella ya no estaba.

Después, él se desplazó al castillo Can feu para ocultarse hasta que abriese la estación de tren.

El informe policial indica que la posición del móvil de Justin y la de Caroline se encontraban en la misma zona, aunque no se pudo determinarlo con exactitud.

Pese a todo, Isabel Movilla, madre de Caroline, no cree que él tuviese algo que ver con la desaparición de su hija, aunque reconoce que al principio sí se lo planteó. "Yo también pensaba que era él, hasta que ya empecé a ver que no tiene nada que ver, que no... Justin ya ha sido la cabeza de turco", comenta a Equipo de Investigación.

La madre no ofrece muchas explicaciones sobre su cambio de opinión, pero asegura que Justin le da "mucha pena" porque "le han jodido la vida pero de muy mala manera".

"Decían que él había matado, que la tenía en el castillo de Can Feu en un agujero. Yo dije que buscaran por el castillo de Can Feu si dice que está ahí", explica.

Once meses después de la desaparición se hizo el registro del castillo, pero no se halló ningún rastro de la joven. Isabel sostiene que su hija sigue viva y que fue víctima de la trata de blancas.

