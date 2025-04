"Es una locura, una salvajada": la 'sonrisa de Hollywood', la moda de sustituir todos los dientes por coronas

Es una de las técnicas de estética dental más extendidas en los últimos años, pero no está exenta de peligro. La llamada 'sonrisa de Hollywood' se ha convertido en algo habitual en algunas clínicas. La técnica consiste en limar todas las piezas dentales sanas para colocar encima unas carillas que oculten todos los fallos que pueda tener la dentadura natural. Un procedimiento que para algunos especialistas "es una salvajada".

Así lo define el odontólogo Francisco Ibáñez al ver el procedimiento. "Lo que estoy viendo ahí es que han sacrificado un montón de tejido dental sano en una chica muy joven para colocar coronas en todos los dientes", resume el especialista a Equipo de Investigación tras ver algunos vídeos de TikTok que se hacen eco de esta tendencia.

Según el especialista, la técnica es "una locura" y no duda en alertar de que el resultado son "sonrisas muy artificiales" o "teclas de piano". "A mí estéticamente no me gusta", considera el experto, que no obstante augura que "como todas las modas pasará".

Este procedimiento es uno de tantos que se realizan en Turquía, donde las operaciones estéticas mueven unos 20.000 millones de euros al años en el país. Eso sí, las condiciones sanitarias, en ocasiones, no suelen ser las más óptimas. En la actualidad, las redes sociales como TikTok se han convertido en el principal reclamo de las clínicas turcas para captar clientela.

"Nos suele llegar en torno a una o dos veces por semana clientes que han tenido alguna complicación en intervención en Turquía", asevera un abogado en el mismo especial del programa, llamado 'Operación Turquía'.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023.