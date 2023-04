Decenas de clínicas turcas que tienen pacientes en todo el mundo utilizan vídeos de TikTok para promocionarse. A pesar de que los expertos insisten una y otra vez en la importancia de informarse bien antes de cualquier intervención, los centros consiguen llamar la atención de los internautas con esta técnica.

Centenares de mujeres muestran en redes los resultados de sus operaciones. "Está de moda entre determinado tipo de usuarios", cuenta Amel Fernández, experto en redes sociales.

"Tiene muchísimo impacto porque TikTok es una red social en la que importa el número de personas que llegan a ver el contenido. Podemos hablar de cuentas con 10.000 seguidores que pueden tener un alcance de 100.000 o 200.000 visualizaciones", añade Fernández.

Además, el experto destaca cómo hay publicaciones con cientos de comentarios preguntando por dónde se opera la gente y cuánto le ha costado.

"Tengo constancia de que hay varias clínicas en Turquía y en toda Europa que utilizan técnicas similares para atraer clientes. Ahora mismo, el usuario más joven le otorga más credibilidad a un vídeo espontáneo de una persona de la calle que a un anuncio publicitario", sostiene Fernández.

Las clínicas cuentan con personas que actúan de enlace entre los pacientes en otros países y los centros.

Carlos Ballesta, cirujano experto en obesidad, hace un llamamiento a la responsabilidad a la hora de entrar en un quirófano y pone en duda este tipo de intervenciones. Además, relata que es frecuente que acudan a él pacientes con problemas derivados de operaciones en Turquía. "He tenido verdaderas catástrofes [...] cuando entro ahí no sé lo que me voy a encontrar", revela.