"Nunca la he creído": la madre de Caroline acusa a su amiga de llevársela a una discoteca el día de su desaparición y luego mentir

Caroline salió el 14 de marzo de 2015 con sus amigas Nis y Silvia. Nunca se volvió a saber de ella y su madre cree que mintieron todo el tiempo. Desde decir que Caroline durmió en casa de Silvia sin estar ella a asegurar que Nis no es la joven que aparece en un vídeo clave de la investigación.

Isabel Movilla no sabe qué le pasó a su hija Caroline del Valle hace diez años, pero sí tiene claro que sus amigas no le han contado toda la verdad. Caroline desapareció con 14 años en marzo de 2015 después de pasar el día con ellas.

Además de Caroline, en el grupo estaban Silvia y Nis. Empezaron su tarde en una discoteca light de Barcelona, un tipo de local con sesiones de tarde para menores de edad. Después, Isabel pensó que Caroline se había ido a dormir en casa de Silvia, pero nada más lejos de la realidad. El grupo acabó de madrugada en Sabadell huyendo de los Mossos d'Esquadra.

Siete años después de la desaparición, Nis hizo un directo en TikTok contando su versión de los hechos. Entonces afirmó que al salir de la discoteca un chico llamado Nelson la invitó a una discoteca para mayores de 18 en Sabadell. Según Nis, tanto Silvia como Caroline insistieron en ir con ella, pese a que las advirtió que solo ella tenía garantizada la entrada.

"Les dije: 'Si queréis ir, venid, pero yo no me voy a quedar en la calle con vosotras, yo voy a entrar'", comentó en la red social.

Al ver el vídeo, Isabel se indigna: "Qué mentirosa es. Convenció a mi hija, ella y Silvia. Miente mucho porque gente que había ahí me dijo que mi hija no quería ir y que ellas le hicieron la envolvente. La convencieron para llevársela".

Mentiras de sus amigas

Pese a las repetidas preguntas de Isabel tras desaparecer su hija y la gravedad del asunto, Silvia le mintió repetidas veces, diciendo que Caroline se fue a dormir a su casa, pero ella se fue con otra amiga. "Mentiras y más mentiras", declara Isabel a Equipo de Investigación.

Después, vio un vídeo de esta noche en el que aparecían las chicas con otros amigos bailando cerca del coche de unos hombres, ya en Sabadell. Algunos miembros del grupo le contaron que no le dieron importancia a esos hombres porque pensaba que eran amigos de Nis, pero ella negó conocerles e incluso dijo que ella no era la que salía en la grabación. "Nunca la he creído", sentencia Isabel.

