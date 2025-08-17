Hemeroteca de Equipo de Investigación
Joaquín Castellón habla con Equipo de Investigación sobre la residencia fiscal de Julio Iglesias: "No vive en las Islas Vírgenes"
En plena disputa con Hacienda por una deuda millonaria, Julio Iglesias habló por primera vez de su situación económica en televisión. Años después, sigue sin saberse con certeza dónde reside fiscalmente ni cuántos impuestos paga realmente.
Equipo de Investigación recuerda el momento en que Julio Iglesias habló por primera vez de su situación económica en un programa de televisión, justo cuando Hacienda le reclamaba el pago de 10 millones de pesetas.
Un juzgado dio la razón a Hacienda, y el cantante tuvo que abonar dicha cantidad. En este reportaje, Equipo de Investigación conversa con Joaquín Castellón sobre cuál es la residencia fiscal actual del artista.
"Él dice que es un viajero, que está 50 días aquí y 80 allí", comenta el periodista, y añade: "Desde luego, donde no vive es en Islas Vírgenes, donde tiene casi todas las sociedades".
"No hemos conseguido conocer dónde reside fiscalmente o cuántos impuestos paga. Hasta que él no cuente dónde paga impuestos, no lo vamos a saber", asegura Joaquín Castellón.
