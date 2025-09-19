Un inversor reconoce que alquila sótanos a estudiantes pese a no tener licencia de habitabilidad: "Sí, es irregular"

Equipo de Investigación habla con un inversor que alquila sótanos y semisótanos a estudiantes. Además de no querer mostrar un apartamento que tiene en alquiler, reconoce que sabe que está cometiendo algo "irregular", y que aún así, lo continúa haciendo.

Villanueva de la Cañada ha pasado de ser un pueblo residencial a una ciudad universitaria. Hay una inmobiliaria por cada 1.000 habitantes, y casi todos los alquileres están destinados a estudiantes. Es tal la demanda, que algunos han decidido sacar beneficio y alquilar incluso los garajes de sus viviendas.

Equipo de Investigación habla con vecinos y estudiantes de la zona para comprobar de primera mano cómo se ha extendido el negocio, y mientras unos estudiantes muestran el sótano en el que viven, aparece su dueño, un inversor iraní. Pese a no estar dispuesto a mostrarnos un apartamento que oferta en Internet para alquiler, sí reconoce que sabe que está cometiendo una "irregularidad" al poner en alquiler sótanos y semisótanos que no tienen licencia de habitabilidad. Tras hablar con él, el anuncio tarda solo cinco minutos en desaparecer de Internet.

