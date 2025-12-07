Ahora

Hemeroteca Equipo de Investigación

El asesino de la asistenta mostró su arrepentimiento en una carta: "Perdí totalmente la cabeza, he llorado muchas veces"

Mercedes Martín nunca imaginó que ser testigo de una infidelidad se convertiría en su sentencia de muerte. Esta asistenta del municipio de Ventas de Retamosa, en Toledo, fue asesinada en 2018 por un sicario y frente a su hijo, que también resultó tiroteado.

"Perdí totalmente la cabeza, he llorado muchas veces": Equipo de Investigación accede a la carta de arrepentimiento del asesino de Mercedes

Mercedes Martínnunca imaginó que ser testigo de una infidelidad se convertiría en su sentencia de muerte. Esta asistenta del municipio de Ventas de Retamosa, en Toledo, fue asesinada en 2018 por un sicario y frente a su hijo, que también resultó tiroteado. En un especial de Equipo de Investigación de 2024, se analizaba el caso y por qué sus asesinos seguían en libertad seis años después.

En febrero de 2024 se celebró el juicio y la imagen más llamativa de aquel día fue la del autor intelectual del crimen, Luis 'el Vaca', llegando a los juzgados por su propio pie. Sheila, hija de la asesinada, le relató a un reportero de Equipo de Investigación su indignación al presenciar esa escena. "Yo estuve al lado del sicario", afirmó.

"En el juicio, Luis y el sicario se declararon culpables, pero de una forma un poco inesperada. Me hizo pensar que tenían un acuerdo", relató Sheila.

En esa sesión, Luis 'el Vaca' leyó una carta de arrepentimiento en la que justificaba su crimen por su adicción a las drogas. "Perdí totalmente la cabeza y no me lo perdono, he llorado muchas veces y no me reconozco ni a mí mismo", dijo ante el juez y ante los familiares de la víctima.

En octubre de 2024, el juez condenó a 'La Mari', mujer del autor intelectual del asesinato de Mercedes, a dos años de cárcel por amenazas y encubrimiento del crimen. Quienes no corrieron tanta surte fueron su marido y el sicario, a quienes les cayeron 11 y 16 años de prisión, respectivamente.

El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Sanidad prepara una norma que "pondrá coto al ánimo de lucro" en la gestión privada de hospitales públicos como el de Torrejón
  2. El enviado de EEUU en Ucrania lanza un mensaje esperanzador y dice que el acuerdo de paz está "muy cerca"
  3. Sánchez reconoce un "error en cuanto a la velocidad" para tratar las denuncias contra Salazar
  4. Radiografía de los mensajes de la DANA: mientras Mazón no respondía, los valencianos estaban "sumergidos"
  5. Los objetivos de Casa 47 y el nuevo Plan de Vivienda: alquileres rondando los 700 euros en grandes ciudades y una inversión de 13.000 millones
  6. Detenido tras el hallazgo del cadáver de una joven en una vivienda de El Viso del Alcor (Sevilla): se investiga como posible crimen machista