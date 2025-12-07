Así es el clan más peligroso de las Tres Mil Viviendas: "Son salvajes y no atienden a normas"

Un tiroteo por un vuelco de droga en el conocido barrio sevillano saltó a los medios el pasado 2024. En el epicentro de la reyerta: los Naranjeros y los Caracoleños, estos últimos pertenecientes a una de las familias más temidas de la zona.

Con armas de guerra y munición de alto alcance. En noviembre de 2024 el barrio sevillano de las Tres Mil Viviendas se convirtió en epicentro de todas las miradas por un multitudinario tiroteo. En el foco de la reyerta, producida por un vuelco de droga, los Naranjeros y los Caracoleños, estos últimos pertenecientes a una de las familias más temidas de la barriada del Polígono Sur.

Como contaba entonces Equipo de Investigación en un especial sobre el tema, el brutal tiroteo generó una gran alarma social en el barrio, compuesto principalmente por familias de etnia gitana. Sobre todo porque una de las familias son altamente peligrosas, según contaban algunos vecinos a los periodistas.

"Los Caracoleños son posiblemente la familia o clan más grande de las Tres Mil Viviendas. También son los más salvajes en cuanto a que no atienden a reglas ni de gitanos ni de nada. Ellos viven en un mundo totalmente aparte", explica

El poder que tienen es tal que "todo el mundo sabe que como te tienes que cruzar con ellos, llevas todas las de perder". "Igual un vecino ha estado malo, han ido al hospital y en el momento que sale le han quitado el piso. Se lo han okupado y a nadie se le ocurre volver", cuentan.

En cuanto a los Naranjeros, que recibieron este apodo por llegar de las plantaciones de naranjas de Extremadura, este vecino relata que "no son de los más conocidos" en la barriada, aunque sí saben que llevan un tiempo coqueteando con las drogas. También cuenta que este tipo de clanes ya no cuentan con un patriarca, como venía siendo la tradición. "Son prácticamente organizaciones criminales", espeta.

