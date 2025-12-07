Una vecina, sobre 'Cash Converty', la tienda de Sinaí Giménez: "Ahí tiene trapicheo"

El actualmente conocido como 'El rey de los gitanos', líder del clan de Los Morones, ya apuntaba a maneras desde 2015, cuando simplemente era 'El príncipe de los mercadillos' y heredero del clan. Entonces, Equipo de Investigación analizaba su figura.

Sinaí Giménez, líder del clan de Los Morones en Galicia, ha sido, en los últimos años, objeto de numerosas investigaciones y condenas por una variedad de delitos graves, aunque su historial ya despuntaba desde el año 2015, cuando era conocido como 'El príncipe de los mercadillos' por ser el heredero del clan de Los Morones.

En 2015, Equipo de Investigación analizaba en un especial la figura de Giménez y su alto nivel de vida, algo que llamó la atención de la Policía, que inició una investigación a algunos de los miembros de la familia. Un informe de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) rezaba entonces que Los Morones ostentaban y alardeaban de sus adquisiciones y que era conocida la relación de la familia "con el tráfico de drogas a gran escala y el trapicheo".

Varios miembros del clan contaban con antecedentes por delitos contra la salud pública, tenencia de armas y detenciones ilegales. El informe señalaba, además, el gran negocio de Sinaí Giménez: locales de compra y venta de oro. Así, se exhibía en Internet como un gran empresario que poseía diez establecimientos de este tipo.

Sin embargo, todos los negocios que visitó el programa estaban cerrados. Giménez decidió también dedicarse a las tiendas de venta de artículos de segunda mano, unos comercios que denominó 'Cash Converty'. Una vecina aseguró que el local "no abre". "Tienen ahí un trapicheo...", agregaba entonces.

Años después y ya siendo 'El rey de los gitanos', Giménez fue condenado a dos años y nueve meses de prisión por amenazas contra el clan de Los Zamoranos en el mercadillo de Redondela.

