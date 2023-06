Rosa Peral acudió a comisaría un día después de que se hallara el coche de su pareja, Pedro, con un cadáver calcinado en el maletero. Aseguró que había tenido una discusión con él y desde ese momento no supo nada más sobre su paradero, aunque tampoco había denunciado la desaparición.

Afirmó que Pedro era muy impulsivo y celoso, que tenía reacciones violentas, como ha mostrado Equipo de Investigación en un reportaje estrenado en 2017 que laSexta ha reemitido este domingo. Además, nadie pasó por alto una sospechosa foto que la mujer envió a través de su WhatsApp.

"Me llamó la atención la actitud de ella en la foto. No era una persona preocupada por la desaparición de su pareja, y aún no se sabía que estaba muerto", explicó la periodista Gemma Liñán. La imagen mostraba una comida de compañeros de trabajo. En la instantánea aparece Rosa junto a Alberto, su amante. Los tres eran agentes de la Guardia Urbana. "Lo que se dibuja al principio de la historia es un triángulo amoroso en el que Pedro descubre algo entre ellos dos", apuntó Liñán, como puede observarse en el vídeo situado sobre estas líneas.