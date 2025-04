Inés López, hermana de Esther: "Óscar me escribió diciendo que habían discutido porque ella quería seguir de fiesta"

En este vídeo, Equipo de Investigación recuerda la entrevista que Inés López, hermana de Esther López, ofreció al programa tras la desaparición y muerte de la joven de Traspinedo.

Durante la conversación, Inés habló sobre el principal sospechoso del caso: Óscar, amigo de su hermana. Según cuenta, fue él quien la contactó poco después de que Esther desapareciera. "Me dice que había discutido con mi hermana porque ella quería seguir de fiesta. Nadie de los que habían estado con ellos quería seguir de fiesta", explica Inés.

Además, la hermana de Esther compartió con el programa algunos de los mensajes que recibió de Óscar, y autorizó su emisión. En uno de ellos, él asegura: "La dejo en la entrada de 'El Romeral' y me dice que se iba donde Carolo. Al día siguiente, me escribe Carolo preguntando qué tal rematamos. Entonces le dije que se la había dado parda, pero me contestó que no había estado. No le dimos más importancia porque como quería bajar a Valladolid pensamos que habría llamado a alguien y se habría bajado. Por la tarde me escribió y me dijo que no le entraban los mensajes. Le dije que estaría en casa".

Esta misma versión es la que Óscar sostuvo después ante la jueza encargada del caso: "Cuando dejamos a Carolo, me dijo que quería bajar a Valladolid y yo le dije que no porque tenía que trabajar. Me contestó que parara porque se iba donde Carolo. Yo sé que con Carolo ha quedado a menudo, va a su casa… no puedo confirmar si tenían algún tipo de relación".

De esta forma, Óscar trató de desviar la atención hacia su amigo Carolo, quien también fue interrogado durante la investigación.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de laSexta de 2022 de Equipo de Investigación.

