La hermana de Esther López, frente a frente con el testimonio de Óscar por la muerte de la joven

La investigación sobre el caso de Esther López ha revelado que la joven podría haber sobrevivido al supuesto atropello que sufrió por parte de Óscar, la última persona que la vio con vida y único imputado por su muerte. Así lo concluye el informe final de la Guardia Civil, que incluye una reconstrucción del presunto atropello por un vehículo.

En un programa del espacio Equipo de Investigación, emitido en 2022, se reconstruyó el caso. Esa noche, el perito informático forense David Olmo explicó que, aunque Óscar puede mentir o no, los datos no engañan: "Las conexiones Bluetooth del móvil con su vehículo y las llamadas revelan que Óscar estaba despierto. Desde las 3:29 hasta las 3:40 de la madrugada su teléfono permaneció conectado. Incluso guardó un contacto bajo el nombre de Esther Friskis".

En su declaración ante la justicia, Óscar negó haber guardado ese contacto. Olmo también destacó que Esther nunca regresó a su casa aquella noche, motivo por el cual su madre intentó localizarla al menos en tres ocasiones a la mañana siguiente.

Según el análisis del perito, el móvil de Esther entró en modo avión un minuto después de recibir la última llamada de su madre, y permaneció así entre las 6:32 y las 8:55 de la mañana. En ese mismo intervalo, el teléfono de Óscar también estuvo en modo avión.

Ante la jueza, Óscar negó estas coincidencias y aseguró: "Nunca lo pongo en modo avión".

Sin embargo, Inés López, hermana de Esther, no cree en esa versión: "Venga, por favor. Que has estado de fiesta con nosotros, te has quedado en casa de tu amiga Inés, y has puesto el móvil en modo avión porque tu expareja te estaba llamando una y otra vez, y lo hiciste para no saber nada de la vida".

En el interrogatorio, a Óscar también se le preguntó si podía explicar por qué los teléfonos de él y de Esther convergieron en la misma ubicación en el mismo momento. Tampoco tuvo respuesta clara. Solo dijo:"Yo, según me levanté, me fui a trabajar a Valladolid".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación emitido en 2022.

