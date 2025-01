Una amiga de Esther López muestra el audio que Óscar le envió: "Dice la Guardia Civil que la información que haya me la mandéis"

La madrugada del 13 de enero, Esther López desapareció en Traspinedo, Valladolid, y su cadáver fue encontrado por un senderista casi un mes después, el 5 de febrero. Equipo de Investigación analizó las claves del caso en un programa de 2022 que laSexta vuelve a emitir este domingo.

Iria, amiga de la joven, recuerda cómo se pone en contacto con Óscar tras conocer la desaparición: "Me entero de que Esther López había estado con él y le escribo. Le digo que me cuente qué pasa desde el momento en el que salen del bar. Óscar me responde que iban a dejar a Carolo en casa, que Esther quería seguir de fiesta, que se enfadó y se bajó del coche".

La reacción de la amiga de Esther López fue recriminar a Óscar su actitud: "Le dije que cómo se le ocurre hacer eso, le pregunté por qué había dejado a Esther López allí porque hacía mucho frío y no había luz". Según relata Iria, "había ciertas cosas (en Óscar) que no cuadraban", de hecho, pidió que le enviaran a él la información que tuvieran sobre la joven para así, mandársela a la Guardia Civil.

"Iria, buenas tardes, me ha dicho la Guardia Civil que toda la información que tengamos, que les llame o les mande un correo. Más que nada, para que me lo reenvíes y mandárselo, que lo miren y lo investiguen", se escucha en el audio de WhatsApp que le envío. La Guardia Civil tiene el audio en su poder después de que Iria se lo facilitara a los agentes.

