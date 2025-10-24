Ahora

Hoy, Glòria Serra destapa el negocio millonario que promete detener el tiempo con 'Inmortales: en busca de la eterna juventud'

Este viernes, Equipo de Investigación analiza el lucrativo negocio detrás de la promesa de la inmortalidad, donde cada vez más personas están dispuestas a hacer y pagar lo que haga falta para alargar su vida.

Esta noche, a partir de las 22:30, Glòria Serra entra en la industria que promete lo imposible: vencer al tiempo. Una investigación que expone cómo la promesa de "vivir más" se ha convertido en una marca global, donde la fe, la ciencia y el dinero compiten por el mismo objetivo: no morir.

Quieren vivir más, mejor...y si es posible, para siempre. Y para lograrlo, algunos recurren a métodos que rozan la ciencia ficción: pastillas, suplementos, chips, transfusiones o a través de clínicas que prometen alargar nuestra esperanza de vida hasta 15 años...¿Estamos cerca de ganarle la partida a la muerte?.

Del dormitorio de un biohacker en Barcelona al congreso donde se predica la inmortalidad en Madrid. De las clínicas de lujo que venden juventud a 400 euros la sesión a pueblos de Oursense, donde se viva mas sin comprar nada.

Hoy la eterna juventud no se busca en un laboratorio. Se compra. Y cada vez hay mas gente dispuesta a pagar lo que sea: ¿Hasta dónde llega la ciencia...y dónde empieza el negocio?.

Detrás de esta promesa de la inmortalidad se esconde un negocio que mueve millones y que despierta interrogantes éticos, científicos y económicos.

Este viernes, a partir de las 22:30 horas de la noche, Equipo de Investigacióne estrena 'Inmortales: en busca de la eterna juventud'.

