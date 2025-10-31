Hoy, Equipo de Investigación estrena ¿Qué paso con Caroline?, el caso sin resolver que diez años después investiga TikTok

Diez años después de la misteriosa desaparición de Caroline del Valle, Equipo de Investigación aborda este noche su enigmático y viral caso. La joven desapareció en Sabadell durante una redada policial en 2015 y su paradero sigue siendo desconocido.

Una década después de la desaparición de Caroline del Valle, Equipo de Investigación aborda este viernes uno de los casos más enigmáticos y virales de los últimos años. La joven, de 14 años, desapareció la noche del 15 de marzo de 2015 en Sabadell durante una redada policial. Su paradero sigue siendo un misterio.

Una investigación reabierta en las redes

Mientras la justicia calla, el caso arde en TikTok. Millones de jóvenes analizan vídeos, rescatan imágenes olvidadas y buscan coincidencias. El programa explica cómo las redes sociales han reactivado una investigación archivada y han devuelto la pregunta que sigue sin respuesta: ¿Qué pasó con Caroline?

El vídeo que lo cambia todo

Equipo de Investigación accede a la última grabación en la que aparece Caroline con vida, un vídeo casero subido a Facebook la madrugada de su desaparición y recuperado años después por usuarios de TikTok. El equipo reconstruye minuto a minuto aquella noche, desde la discoteca de Barcelona hasta el polígono de Sabadell donde se pierde su rastro, y analiza por qué esta prueba nunca fue examinada oficialmente.

Una madre que no ha apagado la luz

El reportaje incluye el testimonio de Isabel Movilla, madre de Caroline, que lleva diez años buscando respuestas. "Cada noche dejo la luz de la cocina encendida", confiesa. Su relato, junto a documentos del sumario y la opinión de criminólogos y peritos, revela las lagunas de una investigación que dejó demasiadas preguntas abiertas.

Nuevas pruebas y testimonios inéditos

El programa presenta nuevas pruebas y testimonios inéditos que aportan una mirada distinta al caso: la reaparición y análisis pericial del vídeo del coche rojo; la reconstrucción técnica de los últimos movimientos de Caroline realizada por un criminólogo, y documentos del sumario judicial que revelan contradicciones entre las declaraciones de los menores.

Además, incorpora las declaraciones más completas hasta hoy de Isabel Movilla, madre de la menor, y el testimonio del perito judicial Jesús María Pacios, que identifica el modelo del vehículo y señala que el vídeo nunca fue examinado por la policía.

Una década después, Equipo de Investigación muestra cómo las redes sociales, los expertos y la familia han devuelto al caso preguntas que siguen sin respuesta y que la justicia archivó.

