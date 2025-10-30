Carlos III inicia el proceso para retirar los títulos nobiliarios al príncipe Andrés tras las informaciones sobre el caso Epstein

Los detalles El Palacio de Buckingham ha anunciado mediante un comunicado que se ha comenzado el proceso de "retirar el título, los honores y las distinciones del príncipe Andrés", sanciones que califican de "necesarias" porque sigue negando las acusaciones en su contra.

El rey británico, Carlos III, ha iniciado este jueves un proceso formal para retirar todos los títulos, honores y distinciones a su hermano, el príncipe Andrés, después de las informaciones que le vinculan con Jeffrey Epstein.

"Su Majestad (el rey Carlos III) ha iniciado hoy un proceso formal para retirar el título, los honores y las distinciones del príncipe Andrés", ha publicado el Palacio de Buckingham en un comunicado, añadiendo que su distinción oficial pasará a ser "Andrés Mountbatten Windsor".

Del mismo modo, precisa que estas sanciones se consideran "necesarias" dado que el hijo de la fallecida reina Isabel II sigue negando las acusaciones que versan en su contra por los escándalos sexuales derivados de su relación con Epstein.

Por ello, la nota explica que el hermano del rey deberá abandonar el actual contrato de alquiler en la mansión de Royal Lodge, en las inmediaciones del Castillo de Windsor, que hasta ahora le ha brindado "protección legal" para continuar residiendo allí. "Se le ha notificado formalmente que debe renunciar al contrato de alquiler y se trasladará a otro alojamiento privado", han publicado.

El comunicado de Buckingham finaliza indicando que los monarcas del Reino Unido buscan "dejar claro que sus pensamientos y su más sincera solidaridad han estado y seguirán estando con las víctimas y los supervivientes de cualquier forma de abuso".

La visita a Windsor

En concreto, hace apenas unos días se conocía que el hermano de Carlos III recibió en 2006 en la mansión en la que vive en Windsor sin pagar alquiler al magante fallecido Jeffrey Epstein, al exproductor de cine estadounidense Harvey Weinstein y a Ghislaine Maxwell (amiga de Andrés en su juventud).

No sería importante si no fuera porque el encuentro tuvo lugar dos meses después de que se emitiera una orden de arresto contra el pederasta convicto. Una información que ofrecía la 'BBC' que, a su vez detallaba que la visita a 'Royal Lodge' formaba parte del baile de disfraces organizado en para celebrar los 18 años de la princesa Beatriz, hija de Andrés.

El correo a Epstein

Además, también recientemente, los tabloides británicos 'The Sun' y 'Mail on Sunday' revelaron un correo electrónico del príncipe Andrés que muestra cómo le dijo al magnate estadounidense y pedófilo convicto Jeffrey Epstein, que volverían a "jugar pronto" tiempo después de afirmar que había cesado el contacto con él tras haber sido condenado por delitos sexuales.

Esta publicación causó un gran revuelo en el Reino Unido, ya que demostraría que el hermano de Carlos III mintió durante la entrevista en el programa 'Newsnight' de la BBC cuando dijo que había dejado de relacionarse con Epstein en diciembre de 2010, momento en el que ambos fueron fotografiados en Nueva York.