El PP pierde la paciencia con Mazón: crecen las voces que piden que diga que no optará a la reelección

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo y el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, en una imagen de archivo.

Los detalles Los 'populares' dan por amortizado al presidente de la Generalitat valenciana y creen que la restauración emocional que necesitan las familias de las víctimas de la DANA no puede producirse mientras Mazón siga en el cargo.

La paciencia en el PP con Carlos Mazón se ha agotado, especialmente tras el funeral de Estado por las víctimas de la DANA en Valencia. La figura de Mazón es vista como "corrosiva" dentro del partido, y se considera que no repetirá como candidato a la Generalitat valenciana. Sus recientes declaraciones han intensificado el ruido interno, y se espera que en su próxima comparecencia oficialice que no se presentará a futuras elecciones. La gestión de Mazón tras la DANA, que dejó 229 víctimas, ha sido criticada, y su liderazgo es cuestionado, incluso por Alberto Núñez Feijóo. La situación será discutida en el comité ejecutivo del PP el 3 de noviembre, mientras Mazón se prepara para comparecer en el Congreso el 17 de noviembre.

En el PP se ha perdido la paciencia con Carlos Mazón. La preocupación dentro de las filas 'populares' ha ido en aumento en las últimas semanas, llegando a su clímax en el funeral de Estado por las víctimas de la DANA celebrado en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. El nivel de ruido es tal que desde dentro del partido ya hablan de alguien "corrosivo" para la formación, según trasladan fuentes 'populares' a laSexta, un presidente al que, desde hace meses, ya se da por amortizado.

Aunque desde el partido tienen claro que Mazón no va a repetir como candidato 'popular' a presidir la Generalitat valenciana, las declaraciones del presidente regional este jueves han hecho que crezca un runrún dentro del PP. Mazón aseguró ante los medios que realizará una comparecencia en los próximos días tras llevar a cabo un periodo de reflexión y hablar con familiares de las víctimas.

"Me hago cargo de lo vivido en el funeral. No dejo de pensar en ello y en lo que significa. Lo que ha significado estos días", confesó. En el PP, se espera que en esa comparecencia Mazón oficialice lo que dentro de la formación ya se da por hecho: que no volverá a presentarse a unas elecciones en la Comunitat Valenciana como candidato del PP.

Los 'populares' creen, según cuentan fuentes de la formación a laSexta, que la restauración emocional que precisan los familiares de las víctimas de la DANA, que acabó con 229 vidas el 29 de octubre de 2024, no puede llevarse a cabo si Mazón es presidente de la Generalitat. Durante el funeral de Estado quedó claro que las víctimas han dictado sentencia a un Mazón que fue duramente increpado ante la atenta mirada de Alberto Núñez Feijóo.

El lunes habrá Comité Ejecutivo Nacional en el PP

Según ha podido saber laSexta, hubo un breve saludo entre Feijóo y Mazón en el acto, pero no se dio ninguna conversación entre ambos. Todo, en un ambiente de preocupación que va en aumento. Lo cierto es que Feijóo ha cambiado su postura pública respecto a uno de sus líderes regionales a medida que Mazón ha cambiado sus versiones de lo ocurrido aquel 29 de octubre. El líder del PP llegó a decir que estaba "orgulloso" de la labor de Mazón al frente de la reconstrucción tras la DANA. Después, llegaron las curvas. Feijóo ya reconocía que Mazón no estuvo a la altura y que no cabían "más equivocaciones". En su declaración más reciente, instaba a su compañero a dar "las respuestas que sean necesarias" en las Cortes valencianas y en las comisiones de investigación.

Después de eso, silencio absoluto. El próximo lunes, 3 de noviembre, se celebrará un Comité Ejecutivo Nacional en el PP, una cita a la que Carlos Mazón todavía no ha confirmado si acudirá. A la espera de que anuncie cuándo se dará esa misteriosa comparecencia tras su periodo de reflexión, sabemos que el 17 de noviembre acudirá al Congreso de los Diputados a la comisión que allí se lleva a cabo por la gestión de la DANA.

Ese 3 de noviembre también se produce una cita clave: la declaración ante la jueza de Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón en 'El Ventorro' aquel 29 de octubre durante casi cuatro horas.

Mientras tanto, desde el entorno de Mazón descartan que tenga previsto presentar su dimisión, lo que abre la puerta a tres escenarios posibles: anunciar que no se presenta a la reelección como presidente de la Comunitat Valenciana, dejar el cargo pero mantener su acta de diputado y, así, su aforamiento; o no decir nada. Cualquier opción es posible en el panorama de un Mazón que no ha dicho ni que vaya a dimitir ni que vaya a mantenerse en el cargo, simplemente que reflexionará. Mientras tanto, en el PP mantienen a este agente "corrosivo" dentro del partido mientras el ruido -interno y externo- crece sin parar.

