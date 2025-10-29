José Ángel Núñez, de AEMET, recuerda el debate en el CECOPI sobre el ES-Alert: "Se discutía mucho sobre el texto del mensaje"

Equipo de Investigación arroja luz a los momentos del CECOPI donde, pasadas las 19:00 horas del día de la DANA, se debatió sobre el envío del mensaje de alerta, que terminó llegando a los móviles a las 20:11.

Después de la hora de desconexión en el CECOPI entre las 18:00 y las 19:00, momentos en que la emergencia provocada por la DANA se agrava cada vez más, se debate el envío del mensaje de alerta, a pesar de que ya se había puesto sobre la mesa horas antes.

Un mensaje de whatsapp de José Ángel Núñez, jefe de Climatología de AEMET en Valencia a las 19:12 dice que "van a enviar un mensaje masivo a móviles de las zonas afectadas". Sin embargo, lo que recuerda José Ángel es que "se discutía mucho sobre el texto del mensaje, a quién enviarlo...".

En una conversación a la que pudo tener acceso la 'Cadena Ser', Salomé Pradas pregunta al vicepresidente de Emergencias por el ES-Alert. "Evidentemente, cuando vuelva la luz y la cobertura, una persona que esté en tránsito y pase por los municipios inmediatamente va a recibir los mensajes", le explica Jorge Suárez, que señala que también se difundirá por las emisoras tradicionales y la televisión pública.

"¿Tenemos constancia de los municipios que están sin luz y sin ningún tipo de comunicación, o no?", le preguntaba la delegada del Gobierno Pilar Bernabé.

Finalmente, a las 20:11 llegó la alerta a los móviles. El mensaje solo aconsejaba "evitar desplazamientos", pero no subir a zonas altas.

