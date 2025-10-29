Las recomendaciones de Mazón a las 21:20 con Valencia inundada: de no "salir a la carretera" a "buscar altura" cerca de los barrancos

Equipo de Investigación analiza en este vídeo la llegada de Carlos Mazón al CECOPI el día de la DANA, así como su comparecencia casi una hora después y la siguiente, pasada la medianoche, pidiendo "calma" y "paciencia" ante los primeros muertos.

Tras ponerse sobre la mesa pasadas las 17:00 y debatirse más allá de las 19:00, finalmente a las 20:11 llega el mensaje de alerta a los móviles de las zonas inundadas por la DANA. Un mensaje que solo aconseja "evitar desplazamientos", no subir a zonas altas.

Diecisiete minutos después del envío del Es-Alert, el president Carlos Mazón llega al Centro de Emergencias. Han pasado casi cuatro horas desde el desbordamiento del barranco del Poyo.

Mientras tanto, el agua irrumpe en el centro comercial Bonaire que, en minutos, se convierte en una trampa.

Diez horas después de su primera comparecencia, Mazón reaparece ante en la televisión pública valenciana. Habla de "una situación inédita que nadie recuerda" y manda consejos a los ciudadanos. Son las 21:20 de la noche y recomienda "que nadie salga a la carretera" y que "la gente que esté cerca de cauces fluviales o de barrancos que busquen la mayor altura posible".

En ese momento, hay personas en localidades como Paiporta y Massanassa intentando no ser arrastradas por el agua.

A las 00:35 de la noche, Mazón vuelve a comparecer para anunciar que ya se han encontrado cuerpos sin vida y pedir "calma, paciencia y fuerza": "A donde no se ha podido llegar es porque es absolutamente imposible", afirma.

