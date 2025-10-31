El huracán Melissa deja medio centenar de muertos, varias islas de Bahamas sin luz y casas arrasadas

Los detalles Los últimos datos elevan el balance de fallecidos por el temporal de viento y lluvias a 48, la mayoría en Haití, donde hasta el momento se han confirmado 24 muertes y 18 desapariciones.

El huracán Melissa, que ha aumentado a categoría 2, ha causado la muerte de cerca de 50 personas tras su paso por el Caribe, afectando gravemente a Bahamas. En Jamaica, se han confirmado 19 víctimas mortales, mientras que en Haití el número de fallecidos asciende a 24, con 18 personas desaparecidas. Las islas de Bahamas, como Rum Cay y San Salvador, han sufrido importantes daños en infraestructuras y cortes de electricidad. El primer ministro bahameño, Philip Davis, expresó su solidaridad con los países caribeños afectados, destacando la resiliencia de su pueblo. Melissa sigue avanzando hacia Bermudas.

Este miércoles tocaba tierras caribeñas el feroz huracán Melissa como categoría 1, que ya se ha cobrado la vida de medio centenar de personas. Este fenómeno, que ha ascendido a categoría 2, ha afectado duramente a las infraestructuras de Bahamas, según reportaron este jueves las autoridades de la zona.

La ministra de Información de Jamaica, Dana Morrison, estimaba durante esta jornada en 19 las víctimas mortales en su país a consecuencia de Melissa, lo que eleva el número total de muertos a cerca de medio centenar a su paso asimismo por Haití, Panamá, República Dominicana y Cuba. "El número de víctimas mortales del huracán Melissa asciende ya a 19. Se han recuperado ocho cadáveres en Saint Elizabeth, dos en Saint James, incluido un niño, y nueve en West Milan", ha afirmado en declaraciones recogidas por el diario Jamaica Gleaner en las que ha indicado que esta cifra puede aumentar puesto que "los equipos de búsqueda y rescate siguen trabajando".

Estos nuevos datos elevan el balance de muertos por el temporal de viento y lluvias que arrastra el huracán a 48, la mayoría en Haití, donde hasta el momento se han confirmado 24 fallecidos y 18 desaparecidos.

En Bahamas, la fuerza de este huracán ha provocado que haya diferentes carreteras anegadas y que Rum Cay, San Salvador y Long Island, donde se inundó el aeropuerto de Deadman's Cay, se quedaran sin luz.

"Hay informes de viviendas y estructuras dañadas y en algunas zonas los escombros han dejado varias carreteras intransitables. Se han registrado importantes inundaciones y algunas carreteras solo se pueden cruzar utilizando maquinaria pesada. El aeropuerto de Deadman's Cay también está inundado", explicó en una rueda de prensa Adrian Gibson, diputado de Long Island. Ragged Island, Long Island, Acklins, Crooked Island, Long Cay, Samana Cay, Rum Cay y San Salvador son las islas que sufrieron el mayor impacto del ciclón.

Sin servicio eléctrico

Por su parte, Frances Barr, la administradora de San Salvador y Rum Cay, dijo que ambos territorios insulares están sin servicio de energía eléctrica y en San Salvador se notificaron importantes daños en sus infraestructuras y muchos postes de luz caídos.

Asimismo, la administradora de Crooked Island, Kate Williamson, precisó que los 64 residentes que se quedaron en la isla durante el paso de Melissa, estaban a salvo y localizados, y los daños son mínimos. El primer ministro de Bahamas, Philip Davis, mostró el miércoles en la Asamblea Legislativa su solidaridad con sus "hermanos y hermanas" de los países vecinos del Caribe tras la devastación.

"Les expresamos nuestra solidaridad en estos momentos de necesidad, al igual que ellos nos apoyaron tras el paso del huracán Dorian. El Caribe es una familia, y en momentos como estos, esa verdad se hace evidente. Cuando uno de nosotros sufre, todos sentimos el dolor", mencionó Davis.

"Como bahameños, sabemos el precio que pueden tener estas tormentas. Pero también conocemos la resiliencia de nuestro pueblo. Nos hemos preparado para este momento. Y una cosa es segura: pase lo que pase, reconstruiremos, nos recuperaremos y volveremos a levantarnos", sentenció el mandatario bahameño.

Cerca de 1.500 personas fueron evacuadas de las islas que estaban bajo alerta en el sureste del país antes de que se suspendieran los vuelos, según informó este jueves en el Parlamento bahameño el ministro de Estado responsable de la gestión de Riesgos de Desastres, Leon Lundy. Melissa, ahora de categoría 2, avanza este jueves hacia Bermudas, tras dejar un rastro de destrucción en Haití, Jamaica y Cuba.

