La hija de un marido de la 'viuda negra de Alicante' se rompe al recordar cómo la maltrataba: "Me despertaba con agujas en las manos"

Castigos con enciclopedias, agujas en las manos o tener que comer "directamente del cubo de basura". La hija de un marido de la 'viuda negra de Alicante" relata su terrible experiencia con ella por la que, a día de hoy, aún tiene "muchos ataques de ansiedad".

Equipo de Investigación tiene la oportunidad de contactar con una hija que Carlos, el segundo marido de Conchi, tenía de un matrimonio anterior y que convivió los fines de semana con la 'viuda negra de Alicante'.

En el vídeo sobre estas líneas, recuerda su terrible convivencia con Conchi: "Siempre estaba castigada contra la pared, no me podía acercar a sus hijos. Me castigaba con enciclopedias, sujetándolas", explica.

De hecho, esta mujer se emociona al contar que se despertaba "con agujas en las manos", que le habría pinchado Conchi. En aquel entonces tenía 4 años.

También relata que no llegaba a la taza del wáter y le pedía a Conchi si le podía levantar: "Como no llegaba terminaba orinándome encima y entonces ella me pegaba. También me pegaba por llorar", afirma.

Además, asegura que "muchas veces tenía que comer a escondidas y otras directamente del cubo de basura de los restos que quedaban". También explica que, en otras ocasiones, eran los hijos de Conchi los que le guardaban algo de comida para ella.

Una experiencia traumática sobre la que afirma que, a día de hoy, sigue "teniendo muchos ataques de ansiedad": "Es algo que no puedo controlar, se ha quedado a fuego en mí", comenta entre lágrimas.

