La hermana de Esther López estalla tras ver el interrogatorio de Óscar: "Has puesto el 'modo avión delante de mis narices"

Equipo de Investigación recupera el impactante momento en el que Inés López, hermana de Esther López, visualiza el interrogatorio de Óscar, el principal sospechoso en la muerte de la joven.

Durante la investigación, los agentes descubrieron una coincidencia clave: tanto el teléfono móvil de Esthercomo el de Óscar estuvieron en modo avión durante exactamente el mismo periodo de tiempo. Sin embargo, él aseguró ante la jueza que"nunca pongo el móvil en 'modo avión'".

En el vídeo, un criminólogo explica que el teléfono de Esther entró en modo avión "justo un minuto después de recibir la última llamada de su madre", y permaneció en ese estado "entre las 6:32 y las 8:55". Esas mismas horas coincidieron con el intervalo en el que el móvil de Óscar también estuvo desconectado. Algo que se señala en la declaración del joven ante la jueza.

Tras conocer esta información, la reacción de Inés López no se hace esperar. Indignada, responde: "Venga, por favor. Que has estado de fiesta con nosotros, te has quedado en casa de tu amiga Inés, y has puesto el móvil en 'modo avión' porque tu expareja te estaba llamando una y otra vez, una y otra vez". Y añade que ella misma lo ha visto poner el móvil en 'modo avión' para "no saber nada de la vida delante de mis narices".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de laSexta de 2022 de Equipo de Investigación.

