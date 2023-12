La jueza que instruye el caso por la muerte violenta de Esther López ha establecido este viernes libertad para el investigado Óscar S.M. tras su declaración en los juzgados de Valladolid. Esta decisión ha "decepcionado" a la familia de la víctima, que no entienden la decisión de la jueza. Sara Nieto, la prima de Esther, ha denunciado, entre lágrimas, esta decisión y la actuación policial: "Mi prima está enterrada y él, en la calle".

"Él va a pasar las Navidades feliz con su familia y nosotros así", ha asegurado Nieto en declaraciones ante los medios tras la puesta en libertad de Óscar. Los familiares de la víctima están "muy decepcionados y muy tristes". "No entendemos para nada la decisión de la jueza", ha expresado, y ha añadido que tampoco entiende cómo les ha tratado la Policía Nacional este viernes cuando protestaban a las puertas del juzgado. "Nos han empujado. En mi vida he vivido algo así", ha sostenido.

Sara ha puesto en valor el "trabajo de investigación excepcional" de la Policía, por eso, les sorprende "que haya ocurrido esto". "Es horrible. Han sido muy agresivos. Yo estoy en shock ahora mismo porque no me imaginé que iba a pasar esto. No entiendo cómo lo han protegido así. Simplemente, estábamos con nuestros carteles", ha contado.

"Me parece una falta de respeto total a nuestro derecho a poder expresarnos y desahogarnos porque llevamos dos años con esto. Es que no nos han dejado acercarnos. Ni siquiera se ha abierto el garaje y han puesto un cordón policial. Nos han tratado como animales", ha lamentado.