Esperanza Aguirre y el trato millonario con el 'rey de la chatarra': "Era muy buen negocio para el Ayuntamiento"

Equipo de Investigación revive el ascenso de 'Desguaces La Torre', el gigante del reciclaje de coches en Europa. Su expansión comenzó en 1992 gracias a un acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid impulsado por Esperanza Aguirre.

En este vídeo de Equipo de Investigación, el programa recuerda el auge de 'Desguaces La Torre', hoy considerado uno de los mayores desguaces de Europa.

El gran impulso para el imperio del llamado 'rey de la chatarra' llegó en 1992, de la mano de Esperanza Aguirre. Por entonces, el Ayuntamiento de Madrid estaba preocupado por el impacto ambiental de los vehículos abandonados. Aguirre, que llevaba tres años como concejala de Medio Ambiente, recibió del empresario una propuesta difícil de rechazar.

"Había en aquella época muchísimos coches que se dejaban abandonados en las calles", recuerda Aguirre en su entrevista con Equipo de Investigación.

"Entonces yo saqué una subasta pública para ver si había alguien que en vez de 8.000, pues, pidiera 5.000 o 3.000 o 2.000, y lo que no esperabas es que él, en vez de pedir que el Ayuntamiento le pagara él, él pagaba al Ayuntamiento retirando esos coches que estaban abandonados en la calle. Y bueno, pues era muy buen negocio para el Ayuntamiento", explica la expresidenta del PP madrileño.

El contrato se mantuvo durante más de dos décadas. En cada periodo de cuatro años, 'el rey de la chatarra' llegaba a pagagar al Ayuntamiento cerca de un millón y medio de euros. "Imagínate garantizarte 500 coches al mes del Ayuntamiento de Madrid, cuando era difícil encontrar coches", comenta Luis Miguel Rodríguez en el vídeo, donde también cuenta que, dos años después, consiguió otros 500 vehículos de la Policía Municipal. Actualmente, asegura tener convenios "con bastantes más ayuntamientos".

