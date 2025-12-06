Equipo de Investigación expone las pruebas que situaron a Óscar como sospechoso en el caso de Esther López

Las antenas situaron a Óscar en su casa a las 3:22 y al móvil de Esther allí a las 3:26. Además, ambos teléfonos permanecieron en 'modo avión' entre las 6:30 y las 9:00, una coincidencia clave para los investigadores.

La reconstrucción de la noche en que desapareció Esther López vuelve a señalar inconsistencias en el relato de Óscar, la última persona que estuvo con ella. El perito informático forense David del Olmo explica que los registros de telefonía móvil ofrecen "un dato muy importante": a las 3:22 de la madrugada, el teléfono de Óscar se encuentra en su domicilio y, apenas cuatro minutos después, a las 3:26, también aparece allí el de Esther.

Este punto ya contradice la versión de Óscar, que aseguró que, tras llegar a casa, se acostó a dormir. Sin embargo, los análisis del sistema Bluetooth de su vehículo indican lo contrario: entre las 3:29 y las 3:40 permaneció conectado al coche, lo que demuestra que seguía despierto y manipulando el dispositivo. En ese mismo intervalo, Del Olmo señala que realiza dos llamadas a números desconocidos y una llamada por WhatsApp al antiguo teléfono de Esther, guardado en su agenda como "Esther Friskis".

El comportamiento de ambos teléfonos móviles en las horas siguientes también resulta significativo. Según el perito, el terminal de Esther entra en modo avión un minuto después de recibir la última llamada de su madre, y se mantiene así entre las 6:32 y las 8:55. "Lo curioso —añade Del Olmo— es que el dispositivo de Óscar también permanece en modo avión prácticamente en el mismo tramo horario: de 6:34 a 9:11".

