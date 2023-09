Joaquín Ferrándiz, el asesino en serie de Castellón, quedó en libertad el pasado julio después de haber cumplido condena por asesinar a cinco mujeres entre 1995 y 1998. Equipo de Investigación analizó su perfil criminal en un programa de enero que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

Una joven a la que el asesino intentó matar recuerda los momentos de horror que vivió. "Me dirigía a mi domicilio [...] y apareció de entre dos coches un individuo que intentó taparme la boca", explica.

A pesar de que comenzó a chillar "pidiendo socorro", el hombre trató de pegarle un puñetazo. En ese momento, ella intentó escapar sin éxito: "Tropecé con una furgoneta que había, caí al suelo y esta persona aprovechó para sentarse sobre mí". A partir de entonces comenzó un forcejeo: "Le pedí, por favor, que no me matara, que no me hiciera nada".

Desde la cárcel el mismo Joaquín Ferrándiz recordó los hechos en una carta: "Primero me pegó las patadas y después caímos al suelo; el mordisco, no sé precisar cuándo me lo dio".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de enero que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.