"De vivir en un estudio a un chalet de un millón y tener un Maserati y un Aston Martin": así cambiaron los dueños de las Peluquerías Low Cost

Exfranquiciados de las Peluquerías Low Cost accedieron a hablar con Equipo de Investigación sobre David y Mar, quienes hacían contratos de formación a trabajadores para "ahorrarse la Seguridad Social" y recibir bonificaciones del Estado".

La pareja dueña de Peluquerías Low Cost David y Mar y otros 32 franquiciados fueron detenidos acusados de estafa, falsificación documental y un delito contra el derecho de los trabajadores. Tras los contratos de formación, según la Policía, había en realidad "trabajadores ordinarios".

De esta manera, "se ahorraban el pago de las cuotas a la Seguridad Social". Además, el contratador recibía una bonificación del Estado de entre 300 y 400 euros al mes por trabajador. La cadena de Peluquerías Loe Cost llegó a tener 1.600 empleados con este tipo de contratos, por lo que podrían haber estafado una cantidad que ronda los cuatro millones de euros. De esto, una parte del dinero, según la Policía Nacional, "fue derivado a las cuentas corrientes de los líderes de la organización".

Los franquiciados investigados, por su parte, negaron su responsabilidad y señalaron a los responsables de la cadena como responsables. Seis de ellos accedieron a ser entrevistados por Equipo de Investigación en presencia de su abogada. Una de ellas contó que estaba "arruinada", que tenía "un piso embargado", y que le reclamaban "140.000 euros". Otra dijo que su deuda con la Seguridad Social era de "235.000 euros".

Además, otro habló del cambio de vida de David y Mar, quienes, según contó uno de los franquiciados entrevistados, pasaron de "vivir en un estudio de 30 metros" a "un chalet de un millón de euros", y a hacerse "fotos en Dubái, comiendo caviar, jugando al golf", además de conducir "un Maserati y un Aston Martin".

