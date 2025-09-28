El fraude del aceite de oliva: vendían aceite no apto para el consumo humano y lo hacían pasar por virgen extra

En los últimos años, el precio del aceite de oliva ha llevado a que se cometieran numerosos robos e incluso engaños con peligro para la vida de las personas. La Guardia Civil detalla uno de estos engaños en Extremadura.

Hace unos meses que el aceite de oliva ha vuelto a su precio habitual, al de toda la vida, pero han sido varios los años en el que el líquido elemento español estaba por las nubes. Su revalorización, además, se convirtió en la excusa perfecta para que algunos delincuentes vieran en la comercialización del mismo una oportunidad de estafa.

Entre las decenas de casos de fraude, Equipo de Investigación conoció en 2023 el que se produjo en Miajadas, Cáceres. Allí, un comercial ofrecía en su furgoneta aceite de una marca desconocida a los vecinos. Un funcionario del Ayuntamiento compró seis garrafas aparentemente de virgen extra. "Este es el que hemos comprado y este otro el que teníamos nosotros, de nuestras aceitunas", indicaba entonces el hombre. Se pude observar la diferencia de colores: uno parece de oliva, mientras que el otro pasaría por ser de girasol.

Sin embargo, el rasgo más evidente es el olor. El aceite del comercial olía mal. Este hombre no fue la única persona que sospechó de su mala calidad. Las quejas entre los consumidores comenzaron a llegarle a la Guardia Civil desde varios puntos de Extremadura y Andalucía.

"Se toman tres muestras y a tenor de los resultados, nosotros ya vimos que ese aceite no era aceite virgen extra", explica la Guardia Civil. El análisis desveló las incógnitas: se trataba de una mezcla de aceites de semillas con aceite de orujo no apto para el consumo humano. Sin embargo, se presentaba etiquetado como AOVE. Así, se activó una alerta sanitaria en la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN).

*El contenido al que hace referencia esta información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023 de laSexta.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.