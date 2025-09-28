"Caba estaba muy interesado en convencer de que se había ido voluntariamente": habla el abogado de la familia del otro empresario asesinado en Manzanares

El abogado sospechó desde un primer momento del corredor de fincas, con el que el asesinado había quedado para vender un coche. "La Guardia Civil halla un contrato de préstamo de 10.000 euros y otro de 14.380 que se hace por parte de Jesús a Caba", relata.

El crimen de Manzanares saltó a la palestra por la muerte de Juan Miguel Isla, pero en el caso había otro empresario asesinado, Jesús González Borrajo. Su hermano fue quien denunció su desaparición y la familia contrató al abogado Dionisio Pérez, que habló sobre el caso con Equipo de Investigación en 2023.

"Su hermano Miguel tiene clarísimo desde el principio que la desaparición no es voluntaria, es forzosa", indica el abogado. "La Guardia Civil revisa su domicilio habitual y ve que no hay señales de violencia. Posteriormente es su hermano el que encuentra un contrato de venta de dos vehículos y pagarés que tenían que pagarse prácticamente en el momento de la desaparición", añade el abogado.

Además, también destaca que se encuentran vínculos con Caba: "La Guardia Civil halla un contrato de préstamo de 10.000 euros y otro de 14.380 que se hace por parte de Jesús a Antonio Caba".

Sobre Caba, el abogado asegura que tenía sospechas desde el principio: "Caba estaba muy interesado en convencer a los investigadores y a toda la gente de que Jesús se había ido voluntariamente [...] hablaba de sus negocios en Paraguay o decía que se había ido a hacer un viaje de placer".

En 2022, a Caba se le consideraba sospechoso de la desaparición del empresario Juan Miguel Isla y también se le relacionaba con la de Jesús González Borrajo. En la actualidad, la Fiscalía pide 46 años de cárcel para este vecino de Manzanares por acabar con la vida de ambos junto a un cómplice, Gaspar Rivera.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2023 de laSexta.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.