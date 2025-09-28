"No movió un músculo": la reacción de Antonio Caba ante el hallazgo del cadáver de Juan Miguel Isla, la víctima del crimen de Manzanares

Cuando la Guardia Civil finalmente encontró los restos mortales del empresario, el corredor de fincas "se mantuvo impasible a pesar de que estaban rescatando los huesos de un cuerpo en su finca".

El cadáver del empresario de Manzanares Juan Miguel Isla apareció en 2022 en el fondo de un pozo. Una cámara grabó a lo lejos cómo Antonio Caba, para el que piden 46 años de cárcel por su asesinato, presenciaba la escena. Eso sí, sin inmutarse.

Según la periodista de 'El País' Patricia Ortega Dolz, las personas presentes durante el hallazgo del cuerpo trasladaron que el corredor de fincas "se mantuvo impasible a pesar de que estaban rescatando los huesos de un cadáver en su finca". "Se mantuvo completamente inerte, no movió un músculo", relataba a Equipo de Investigación en 2023.

En 2022, a Caba se le consideraba sospechoso de la desaparición del empresario y también se le relacionaba con otra desaparición previa, la del también empresario Jesús González Borrajo. En la actualidad, la Fiscalía pide 46 años de cárcel para este vecino de Manzanares por acabar con la vida de ambos junto a su cómplice, Gaspar Rivera.

