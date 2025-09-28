Así se justifica un hombre detenido por tener una plantación de marihuana en su casa: "Es para darle de comer a mis 20 nietos"

Una familia okupó una vivienda de protección oficial en Pinos Puente y la convirtió en una plantación de droga. La Guardia Civil lo descubrió e incautó 536 plantas de marihuana a raíz de una denuncia por un enganche ilegal de luz.

La comarca de La Vega en Granada ha sido durante años el epicentro de la producción de marihuana en España. Allí se desplazó en 2020 Equipo de Investigación para comprobar cómo funcionaban los productores de esta droga, cómo actúan y quiénes son las personas detrás del negocio.

En la localidad de Pinos Puente, una familia okupó una vivienda de protección oficial y la convirtió en una gran plantación de marihuana. La Guardia Civil lo descubrió e incautó 536 plantas de esta droga, todo ello a raíz de una denuncia por un enganche ilegal de luz.

El propietario permitió al programa entonces acceder al interior de la casa junto a la Guardia Civil. En el garaje había un número considerable de plantas y había un sistema de instalación ilegal, pero también contaban con unas 100 o 150 plantas en una habitación.

"Yo no me dedico, si yo es para darle de comer a mis niños, que tengo 20 nietos. Vienen todos aquí a comer, que nadie tiene un duro. Es la primera vez", señalaba el hombre que había okupado la vivienda. "Yo de toda la vida he comido de la ropa", dice, y una mujer añade: "¡Y del campo!". Sin embargo, no dicen para quién están guardando esas plantas "De personas". "¡Usted no nos puede mentar aquí a personas que no conocemos!", decía la mujer enfadada.

