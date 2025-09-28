La reflexión del presidente de una cooperativa ante la incesante subida en el precio del aceite: "Se estaba especulando"

¿Por qué hasta hace unos meses se estaba pagando prácticamente casi "a precio de oro" el aceite de oliva? ¿Qué sucedió para que los precios se doblaran en un período temporal tan corto? "El que quería cinco cajas, ahora quiere 10", explicaba en 2023 Román León desde Baeza.

¿Por qué hasta hace unos meses se estaba pagando prácticamente casi "a precio de oro" el aceite de oliva? ¿Qué sucedió para que los precios se doblaran en un período temporal tan corto? El líquido elemento español, en la actualidad a su precio habitual, ha llegado a costar más del doble en los últimos años hasta hace unos meses. Equipo de Investigación analizaba en 2023 la subida del precio del aceite de oliva.

El programa viajaba entonces hasta Baeza (Jaén), la localidad donde más litros de aceite se produjeron en el año 2023, uno de los epicentros de la producción de este alimento. Dos de las tres almazaras presentes en la localidad planeaban entonces su cierre. Sin embargo, Román León, presidente de una cooperativa, no deja de recibir pedidos. Principalmente distribuyen a tiendas y comercios.

¿A qué se debe el furor por el AOVE en esa época del año? "Están subiendo continuamente los precios y cualquiera acumula más aceite de lo normal. Se cree que se va a quedar sin aceite y el que quería cinco cajas, ahora quiere 10", explicaba León. Las grandes marcas compraban prácticamente todo el aceite de las cubas y las reservas se terminaban.

El representante de la cooperativa afirmaba que en 2022 un litro tenía un precio de 5,5 euros. Sin embargo, en 2023 se pagaba el doble. ¿Se especulaba con el aceite? "Pienso que sí, que se está especulando un poco, porque los precios no son normales, pero como todo en la vida, como no hay aceite, pues la gente especula con él".

