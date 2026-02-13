Así reaccionó la hija de José Luis al descubrir que se había casado con su asesina 15 días antes: "Me quedé más blanca que una pared"

Vanesa, hija de la víctima de la 'viuda negra de Alicante', recuerda con Equipo de Investigación el momento en el que la policía le contó que habían matado a su padre y su sorpresa al enterarse de que se había casado con la asesina.

La víctima de la 'viuda negra de Alicante' es José Luis, un camionero jubilado de 68 años, que cinco meses antes había enviudado. 15 días antes del crimen, se había casado con su asesina.

Vanesa, hija de José Luis, observa una foto de su padre: "Desde el fallecimiento de mi madre, esa es la primera y la última vez que le veo sonreír", comenta.

En el vídeo sobre estas líneas recuerda el momento en el que recibe una llamada que le comunica que han matado a su padre: "Me presento en comisaría, me dice que tienen a los culpables y que es su mujer y un amigo de mi padre". Su reacción en ese momento fue preguntarle al agente "¿la mujer de quién?".

Cuando el policía le explica que se trataba de la esposa de su padre, Vanesa cuenta que llegó a decirle que podrían haberse equivocado de persona: "A ver si es que han matado a alguien que le había robado la cartera a mi padre".

Al explicarle que su padre se había casado el 5 de agosto, Vanesa asegura que se quedó "más blanca que una pared". Algo similar le ocurrió a su hermano Suso: "Si mi madre ha muerto hace cinco meses, es imposible", afirma.

En el caso del hijo de José Luis, explica que incluso convivía con su padre. Sin embargo, su padre nunca le habló de su relación con Conchi: "Ni lo sospechábamos, increíble".

