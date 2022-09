A través de Messenger, Marta del Castillo y 'El Cuco' hablaron la tarde en la que la joven desapareció, en enero de 2009. Equipo de Investigación accedió a los mensajes en un programa de mayo que laSexta vuelve a emitir este viernes.

-'El Cuco': "¿Tienes plan?".

-Marta del Castillo: "A lo mejor me voy con los de mi clase a la bolera, no lo sé. ¿Tú tienes planes?".

-'El Cuco': "Me apunto, ¿puedo?".

-Marta del Castillo: "Sí, claro, a las 18:15 me vienes a llamar, vamos a por estas. Hemos quedado a las 18:30".

-'El Cuco': "¿Has visto mi link?".

Francisco Javier García Marín ya no será más Javi, ni 'El Peque', a partir de ese momento, todos le conocerán como 'El Cuco'.

"'El Cuco' había quedado con Marta del Castillo, él se presenta en su casa sobre las 17:45 aproximadamente, llama al portero, le responde el padre de Marta y le dice que ella no estaba, que había salido. 'El Cuco' se dirige a la plaza, un lugar de reunión habitual de la pandilla. Ahí estaba Marta y Miguel junto con otros amigos que van llegando. Una hora después, Miguel y Marta se marchan a Triana para ver a un amigo de Marta y 'El Cuco' decide irse a un polígono", relata Germán Rodríguez, periodista de El Mundo.

"El Cuco alarga ese botellón durante horas para autoexculparse. Fue una versión que no se creyó la Policía porque los posicionamientos del teléfono dejaban muchas lagunas", añade el periodista.

La madre de Marta del Castillo, Eva Casanueva, explica que ella llegó a conocer "de vista" a 'El Cuco': "Cuando iba a recoger a mis hijas al colegio, él estaba allí. Mi hija me dijo que como era amigo de Miguel e iba a entrar en el grupo de amistades".

"Mi hija me dijo que le daba un poco de lástima porque lo veía un poco solo, que tenía problemas familiares a raíz de la separación de los padres, y que había estado viviendo 13 años con un hombre que pensaba que era su padre y al final no lo era. Yo lo describiría como un niño, era introvertido, no le escuché la voz", apunta también la madre de Marta del Castillo.

Por otro lado, Equipo de Investigación recoge las conversaciones de 'El Cuco' y su madre mientras él estaba en un centro de menores: "Ya nos reiremos, nos tomaremos un cubatita cuando salgas". Puedes ver el momento en el vídeo que se incluye a continuación.

*El Cuco y su madre han sido condenados a dos años de cárcel por mentir en el juicio de Marta del Castillo. El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de mayo que laSexta vuelve a emitir este viernes.