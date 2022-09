Durante más de dos años, un hombre se infiltra en el entorno de 'El Cuco', se convierte en inseparable de la familia y graba sus conversaciones, como recogió Equipo de Investigación en un programa de mayo que laSexta vuelve a emitir este viernes.

En una de sus declaraciones en el juzgado, Francisco Javier García Marín, más conocido como 'El Cuco', y Rosalía, su madre, se percatan de que el hombre que creían de su confianza, en realidad, no lo es.

Equipo de Investigación habla con el infiltrado: "Respondo a la llamada a la colaboración ciudadana con las posibilidades que yo tenía". En este sentido, indica que no trabaja para la Policía y que el decidió ofrecerse para conseguir información.

Entre los audios que consiguió y que entregó a la Policía se escucha cómo 'El Cuco' habla de la noche de la desaparición de Marta del Castillo. "Me voy a la casa de Miguel y me encuentro todo el 'pescao', al hermano, a Miguel y a alguien más que no vi quien era. Cuando vi el percal, me amenazó el hermano de este para que les ayudara, o me quitaba del medio", afirma.

También se escucha cómo Rosalía, madre de 'El Cuco', habla de su versión sobre aquella noche: "Yo te puedo mentir en esto, en vez de las cuatro es la 1:30".

Por otro lado, Equipo de Investigación recoge las conversaciones de 'El Cuco' con su madre mientras él estaba ingresado en un centro de menores. "Ya nos reiremos, nos tomaremos un cubatita cuando salgas", le dice su madre. Puedes ver el momento en el vídeo que se incluye a continuación.

*El Cuco y su madre han sido condenados a dos años de cárcel por mentir en el juicio de Marta del Castillo. El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de mayo que laSexta vuelve a emitir este viernes.