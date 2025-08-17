La hermana de Sara Gómez, fallecida tras una cirugía estética, recuerda la última vez que la vio: "Me quedé en shock"

La historia de Sara Gómez, fallecida tras una cirugía estética, refleja el drama y la negligencia médica que rodeó su caso. Su hermana Nora relata los últimos momentos de vida de Sara, marcada por el miedo, el dolor y la desesperación.

Equipo de Investigación recupera el caso de Sara Gómez. La joven llegó al hospital Santa Lucía debatiéndose entre la vida y la muerte, desangrada tras someterse a una cirugía estética que le provocó hasta 30 laceraciones en distintos órganos. Ante la gravedad, el centro médico avisó a sus familiares. Entre ellos estaba su hermana Nora.

"Cuando yo entro a Santa Lucía me di cuenta de que todo va mal", recuerda. A su alrededor reinaba el caos: médicos corriendo y actuando con urgencia. "Por eso insistí en verla", cuenta en declaraciones a Equipo de Investigación.

Cuando finalmente pudo entrar a la habitación, se encontró con el testimonio desgarrador de su hermana. Sus "palabras textuales" fueron: "Hermana, me voy a morir, los quiero demandar, ¿qué me han hecho?"

Nora asegura que Sara había escuchado una "pelea en el quirófano" y que era consciente de lo grave de su situación. Tanto, que le hizo un último encargo: "Cuida de mis hijos", le pidió.

"Yo me quedé en shock, yo la vi totalmente aterrorizada, tenía pánico... Y con un hilo de voz se despidió de mí", recuerda Nora, visiblemente emocionada.

