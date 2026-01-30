"Eso quiere decir que formamos parte de la vida diaria de la gente": Glòria Serra reacciona a sus imitadores por los 15 años de Equipo de Investigación

¿Qué más ha dicho? La presentadora del programa ha indicado que le da mucha "ternura" cuando la gente dedica vídeos a sus familiares por su cumpleaños con su voz.

El programa "Equipo de Investigación" de laSexta celebra su 15º aniversario con Glòria Serra como su voz emblemática, convirtiéndose en parte de la cultura popular. Admiradores han rendido homenaje a Serra, imitando sus frases icónicas, lo que ella ha recibido con gratitud y ternura, destacando su conexión con la vida diaria de las personas. En celebración, se emitirá el episodio 555 titulado "La luz del mundo: fe, poder y control", que explorará una organización religiosa con patrones rígidos y oscurantismo. Serra ha expresado que estos tributos son "preciosos" y reflejan su impacto en la audiencia.

El exitoso programa de laSexta Equipo de Investigación está de celebración y es que cumple 15 años en antena con una voz conductora, la de Glòria Serra, que no solo forma parte de nuestra vida, sino que ya es parte de la cultura popular. Por eso mismo, algunos de sus admiradores le han querido rendir un homenaje, al que ha reaccionado agradecida.

"Un negocio de lavado de dinero"; "Son las tiendas de golosinas a precio de oro"; "El precio de los aguacates está cada vez más inflado"; "Dos novios que no sabíamos lo que hacíamos, pero aquí nos tenéis"; "La policía le decía que trabajaba como camarero", todas estas frases han sido pronunciadas por personas que han tratado de imitar a Serra.

Por su parte, la presentadora, que este viernes ha estado en el plató de Más Vale Tarde, tras ver las imitaciones y notar el cariño de la gente, ha asegurado que le da "mucha ternura" cuando la gente le dedica un vídeo a un familiar por su cumpleaños con su voz, puesto que quiere decir que forma parte "de la vida diaria de la gente". "Es precioso", ha añadido.

Con todo, para celebrar la fecha, este viernes a partir de las 22:30 horas se emitirá su episodio 555 titulado 'La luz del mundo: fe, poder y control' en el que se abordará el caso de una organización religiosa marcada por patrones muy rígidos y mucho oscurantismo.

