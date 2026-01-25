Comprar ropa con la intención de devolverla: la confesión de una pareja de estilistas a Equipo de Investigación

"Las etiquetas se quitan. Luego se vuelven a poner", reconocía en 2022 una de ella al programa, donde también relataba que la ropa se podría usar para un videoclip o un editorial.

El sector de las devoluciones mueve miles de millones al año en España, aunque también hay empresas que sufren por estas prácticas. Equipo de Investigación analizaba el sector en 2022, su funcionamiento, y hablaba con algunos autónomos que se dedicaban a comercializar estos productos.

Así, una pareja de estilistas llamaba poderosamente la atención de una reportera. Ambos se disponían a devolver ropa usada que llevaban en una maleta y, a juzgar por sus palabras, no era la primera vez que lo hacían. "Ayer tuvimos una editorial", se justificaba una de ellas antes de enseñar a cámara algunas de las prendas que portaba. "Por ejemplo, este vestido lo usamos para un videoclip", reconocía.

Pero, ¿cómo hacían para esconder las etiquetas? "Normalmente, se quitan. Esto, con un golpecito seco, sale. Después se vuelve a poner", mostraba. "A mí nunca me han rechazado la devolución de ninguna prenda. Gracias a Dios, no he tenido que pasar por esa vergüenza", decía con alivio.

El valor total de lo que iban a devolver era de 830 euros. "Con la gente que trato le digo que mucho cuidado con las prendas, que hay mucho dinero invertido", explicaba para después afirmar que se trata de una práctica bastante común en el sector.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.